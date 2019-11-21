Теперь жители Незалежной смогут доехать только до границы с полуостровом

С перевозчиками, доставляющими людей из Украины в Крым, будут бороться. Об этом заявил глава Генической госадминистрации Андрей Онищенко.

Некоторые водители забирают пассажиров с поезда в Новоалексеевке Херсонской области и едут напрямую в Крым. При этом перевозчики берут деньги в российских рублях.

"Шутки кончились, будем реагировать в полной мере",

– цитирует РИА Крым слова Онищенко. "Такого больше не будет в нашем районе", – добавил он.

Ранее на Украине планировали запустить перевозки пассажиров в сторону полуострова, но только до границы. Для этого в пунктах пропуска обустраивают автостанции.

