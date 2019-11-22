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Разбирают завалы: на Крым обрушился ураган

Разбирают завалы: на Крым обрушился ураган
Фото: www.globallookpress.com
Ущерб составил более миллиона рублей

На севере Крыма в городе Джанкой ураганный ветер сорвал крышу со здания школы №7. Кровлю сорвало вместе с балками, сообщили очевидцы.

"Это произошло вечером и детей на территории школы не было",

цитирует свидетелей "Вести-Крым". Никто не пострадал, однако по предварительным подсчетам, ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

Из-за происшествия занятия в школе отменили до понедельника. "В первую очередь займемся разборкой завалов", – сообщил "Крыминформу" глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов.

С 20 по 22 ноября в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Сегодня в Симферополе ожидается сильный северо-восточный ветер 22-25 м/с, сообщается на сайте крымского управления МЧС России.

Карина СИРАЗОВА

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у свиней до сих пор фантомные боли,это приятно
Гость
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Скоро еще и "камни с неба" будут мерзотникам!
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