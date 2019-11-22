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На севере Крыма в городе Джанкой ураганный ветер сорвал крышу со здания школы №7. Кровлю сорвало вместе с балками, сообщили очевидцы.
"Это произошло вечером и детей на территории школы не было",
– цитирует свидетелей "Вести-Крым". Никто не пострадал, однако по предварительным подсчетам, ущерб составил 1,2 миллиона рублей.
Из-за происшествия занятия в школе отменили до понедельника. "В первую очередь займемся разборкой завалов", – сообщил "Крыминформу" глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов.
С 20 по 22 ноября в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Сегодня в Симферополе ожидается сильный северо-восточный ветер 22-25 м/с, сообщается на сайте крымского управления МЧС России.
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