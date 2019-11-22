Внешнее давление не смогло повлиять на выбор жителей полуострова быть россиянами

Киев использовал против Крыма фактически оружие массового поражения, когда допустил 4 года назад разрушение опор ЛЭП и прекратил подачу электроэнергии на полуостров. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"По сути энергоблокада стала актом государственного терроризма, направленным на разрушение экономики Крыма, на причинение максимального ущерба населению. Жизнь и здоровье более чем 2 млн человек подверглись реальной опасности", – подчеркнул Аксенов.

Он напомнил, что инфраструктура полуострова исторически была на 80% зависима от энергопоставок через территорию Незалежной. И "гнилой украинский режим" воспользовался этим при полном одобрении Запада.

"Не сомневаюсь, что Киев получил "благословение" западных хозяев на свои действия. Косвенно об этом свидетельствует практически полное молчание как официальных структур ЕС, так и правозащитных организаций: энергетическую блокаду, так же как до этого водную, продовольственную и транспортную, предпочли просто не заметить", - напомнил глава Крыма.

В ноябре 2015 г. радикалы подорвали опоры ЛЭП, протянутых из Украины в Крым. Полуостров оказался обесточен. Несколько недель населению пришлось жить при свечах с веерными включениями электричества. Ситуация окончательно нормализовалась лишь после возведения энергомоста из Краснодарского края в мае 2016 года.