Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинскую энергоблокаду Крыма одобрил Запад

Украинскую энергоблокаду Крыма одобрил Запад
Фото: www.globallookpress.com
Внешнее давление не смогло повлиять на выбор жителей полуострова быть россиянами

Киев использовал против Крыма фактически оружие массового поражения, когда допустил 4 года назад разрушение опор ЛЭП и прекратил подачу электроэнергии на полуостров. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"По сути энергоблокада стала актом государственного терроризма, направленным на разрушение экономики Крыма, на причинение максимального ущерба населению. Жизнь и здоровье более чем 2 млн человек подверглись реальной опасности", – подчеркнул Аксенов.

Он напомнил, что инфраструктура полуострова исторически была на 80% зависима от энергопоставок через территорию Незалежной. И "гнилой украинский режим" воспользовался этим при полном одобрении Запада.

"Не сомневаюсь, что Киев получил "благословение" западных хозяев на свои действия. Косвенно об этом свидетельствует практически полное молчание как официальных структур ЕС, так и правозащитных организаций: энергетическую блокаду, так же как до этого водную, продовольственную и транспортную, предпочли просто не заметить", - напомнил глава Крыма.

В ноябре 2015 г. радикалы подорвали опоры ЛЭП, протянутых из Украины в Крым. Полуостров оказался обесточен. Несколько недель населению пришлось жить при свечах с веерными включениями электричества. Ситуация окончательно нормализовалась лишь после возведения энергомоста из Краснодарского края в мае 2016 года.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Олег
Ответить
Только не надо смешивать выбор питерской фсбшно-уголовной групировки с выбором крымчан.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Путин подцепил Зеленского на крючок в вопросе Донбасса

Лидера Незалежной в Париже "разведут" три "шулера", уверены украинские ура-патриоты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей