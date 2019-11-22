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"Радикальные меры": Россия дорого платит за решение по Крымскому мосту

"Радикальные меры": Россия дорого заплатит за решение по Крымскому мосту
Фото: most.life
Бурное развитие полуострова вызывает прилив желчи у соседей

Между городами Крыма и Кубани планируется запустить электрички. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его мнению, это усилит взаимный приток туристов и пойдет на пользу экономикам регионов.

"Вопрос, конечно, пока только прорабатывается. Есть цена вопроса, и она достаточно высокая – может быть, пойдем по пути государственно-частного партнерства", – поделился с ТАСС Кондратьев.

За вот эти рассуждения о стоимости проекта и ухватились украинские СМИ. В их интерпретации запуск электричек в формате государственно-частного партнерства доказывает, что Россия "выдохлась" после Крымского моста и больше не может вкладываться в развитие полуострова.

"Россия решилась на радикальные меры", делает вывод "Обозреватель".

Запуск движения поездов по Крымскому мосту запланирован на 8 декабря 2019 года. Билеты уже продаются. Автомобильное движение через Керченский пролив началось в мае 2018 года.

Фоторепортаж
Цифры ошеломляют: толпы украинцев хлынули на Крымский мост
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Крымчане радуются бедности и диктатуре! Ура! Огород поливать нечем? Люди исчезают? Коррупция на каждом шагу? Ерунда это все! Мелочи жизни! Ура! Крым наш!Хоть камни с неба! Денег нет, но вы держитесь! И хорошего вам настроения! Это- главное! У кого будет плохое- враг, русофоб и террорист! Таким не место в нашей райской стране! Мы живём в самой лучшей стране и все остальные страны нам завидуют!
ты кто придурок
Виктор
Ответить
Гость
Крымчане радуются бедности и диктатуре! Ура! Огород поливать нечем? Люди исчезают? Коррупция на каждом шагу? Ерунда это все! Мелочи жизни! Ура! Крым наш!Хоть камни с неба! Денег нет, но вы держитесь! И хорошего вам настроения! Это- главное! У кого будет плохое- враг, русофоб и террорист! Таким не место в нашей райской стране! Мы живём в самой лучшей стране и все остальные страны нам завидуют!
Вы живете в самой лучшей Це ЕвроЖопе, с чем и поздравляем.
Хохол останется хохлом,
Хоть запусти его в Европу,
Где надо ум употебить,
Он напрягает только <цензура>.
Гость
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А рогули так и не достроили стену имени кролика Яценюка. Закинул хохол невод в море и стоит, как рогуль, без невода.
Гость
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Гость
Крымчане радуются бедности и диктатуре! Ура! Огород поливать нечем? Люди исчезают? Коррупция на каждом шагу? Ерунда это все! Мелочи жизни! Ура! Крым наш!Хоть камни с неба! Денег нет, но вы держитесь! И хорошего вам настроения! Это- главное! У кого будет плохое- враг, русофоб и террорист! Таким не место в нашей райской стране! Мы живём в самой лучшей стране и все остальные страны нам завидуют!
А что столько желчи,пан?
Не переживайте за нас так сильно, ато инсульт - и кранты!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Перечислил всякую гадость, но забыл, что Крым ВЕРНУЛСЯ домой после почти 60 лет
забытья.
Amerika forwards!
Ответить
Гость
Крымчане радуются бедности и диктатуре! Ура! Огород поливать нечем? Люди исчезают? Коррупция на каждом шагу? Ерунда это все! Мелочи жизни! Ура! Крым наш!Хоть камни с неба! Денег нет, но вы держитесь! И хорошего вам настроения! Это- главное! У кого будет плохое- враг, русофоб и террорист! Таким не место в нашей райской стране! Мы живём в самой лучшей стране и все остальные страны нам завидуют!
С жидов будешь?! Тогда порхай мимо... Моста
Гость
Ответить
Крымчане радуются бедности и диктатуре! Ура! Огород поливать нечем? Люди исчезают? Коррупция на каждом шагу? Ерунда это все! Мелочи жизни! Ура! Крым наш!Хоть камни с неба! Денег нет, но вы держитесь! И хорошего вам настроения! Это- главное! У кого будет плохое- враг, русофоб и террорист! Таким не место в нашей райской стране! Мы живём в самой лучшей стране и все остальные страны нам завидуют!
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