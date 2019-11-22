Бурное развитие полуострова вызывает прилив желчи у соседей

Между городами Крыма и Кубани планируется запустить электрички. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его мнению, это усилит взаимный приток туристов и пойдет на пользу экономикам регионов.

"Вопрос, конечно, пока только прорабатывается. Есть цена вопроса, и она достаточно высокая – может быть, пойдем по пути государственно-частного партнерства", – поделился с ТАСС Кондратьев.

За вот эти рассуждения о стоимости проекта и ухватились украинские СМИ. В их интерпретации запуск электричек в формате государственно-частного партнерства доказывает, что Россия "выдохлась" после Крымского моста и больше не может вкладываться в развитие полуострова.

"Россия решилась на радикальные меры", – делает вывод "Обозреватель".

Запуск движения поездов по Крымскому мосту запланирован на 8 декабря 2019 года. Билеты уже продаются. Автомобильное движение через Керченский пролив началось в мае 2018 года.