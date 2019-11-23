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Вышлем унитазы: опозорившимся украинцам предложили возместить ущерб

Вышлем унитазы: опозорившимся украинцам предложили возместить ущерб
Фото: EPA
После фееричного представления, устроенного Незалежной, в России не утихает смех

На претензии Незалежной, чьи бравые военные лишились, как выяснилось, не только унитазов, но и трусов, ответили в Крыму.

Глава республики Сергей Аксенов прокомментировал цирк, в который превратилась передача задержанных из-за провокации в Керченском проливе кораблей Украине. Он предложил отправить украинской стороне подарок – два унитаза российского производства.

"Мы смеялись, что стыдно было бы даже заявлять такое, уж лучше бы сидели и молчали. Наши пограничники точно ничего себе не присвоили. Я коллегам даже сказал: давайте подарим им два российских унитаза",

цитирует его "Комсомольская правда".

Напомним, ранее Киев обвинил Москву в том, что украинские корабли пришли обратно без оборудования. Как сообщалось позже, недосчитались даже унитазов и трусов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

CreoX
Ответить
В Киев их пожалуйста, в Раду. А, и рулон туалетной бумаги тоже, а то мало ли...
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