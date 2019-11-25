Заседания пройдут весной 2020 года

Крым созовет международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Трибунал, запланированный на весну 2020 года, станет "особым квазисудебным процессом". По словам Молохова, работа по отбору независимых экспертов для участия в процессе уже началась. Заседания пройдут в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки. Инициатором трибунала выступает международная ассоциация "Таврида" – общественное представительство Крыма в Брюсселе.

"В рамках трибунала предполагается провести своеобразный "следственный эксперимент" – проследовать с участниками процесса по тому пути, который прошли украинские корабли, чтобы совершить провокацию",

– цитируют Молохова РИА Новости. При этом он уточнил, что трибунал не является заменой официального судебного процесса, однако он должен повлиять на общественное мнение западных государств.

Корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. 18 ноября Россия передала украинской стороне катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Несмотря на это, Киев обвинил Москву в агрессии. На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, которое состоялось 21 ноября, стороны к согласию не пришли.