Транспортный переход не дает покоя досужим соседям

Украинцы не перестают сочинять легенды о Крымском мосте. Причем одна сказка невероятнее другой.

По последней версии пропагандистов из Незалежной, транспортный переход является стратегическим объектом, на котором якобы появится военная станция, где российские солдаты и офицеры будут "разгружать танки и ракеты".

"Кроме военной логистики, реальных целей у РФ нет по мосту",

– заверил автор страницы в Twitter с длинным названием RoksolanaToday&Крым25%.



По его словам, в понедельник, 25 ноября, российские военные устроили на мосту учения, прогнав по железнодорожной его части поезд. Люди в погонах, уверен провокатор, "оценивали новые возможности логистики".

"Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста",

– заверил украинец, подтвердив написанное фотографиями неизвестного происхождения.

Впрочем, ему поверило пока одно местное СМИ. Фейковую новость подхватил "Обозреватель". А сам твит даже не набрал двух десятков лайков.

Напомним, самый длинный в Европе мост открылся в мае 2018 г. В конце 2019 г. по нему поедут поезда.