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Пошалили в Крыму: за случайный пуск ракеты военные заплатят штраф

Пошалили в Крыму: за случайный пуск ракеты военные заплатят штраф
Фото: commons.wikimedia.org/KGyST (CC BY-SA 3.0)
Авиационная ракета едва не разнесла аэродром

За случайно выпущенную авиационную ракету Х-29ТД в Крыму двух российских военных обязали выплатить штраф в размере 31 млн рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным источника издания, общий ущерб составил 46 млн рублей, таким образом, Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим.

Сам инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Четырехметровая ракета, предназначенная для уничтожения хорошо укрепленных сооружений, снесла стену, уничтожила аппаратуру и еще одну ракету. К счастью, боевая часть ракеты весом в 100 кг не взорвалась. Но оба боеприпаса пришлось списать, как и аппаратуру.

Остается только догадываться, как военнослужащие будут выплачивать всю сумму. Скорее всего, платить они будут десятки лет.

Александр ИЛЬИН

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