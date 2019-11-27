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Американцы признали Крым российским

Американцы признали Крым российским
Фото: www.globallookpress.com
Одна из главных компаний в США указала, что территория полуострова принадлежит не Украине

Крым признали российским в Америке. Это произошло с подачи Apple.

Российские депутаты указали компании на прежнюю ошибку "в отображении крымских городов", как принадлежащих Украине. И Apple ее исправила, пишет ТАСС.

Теперь в приложении "Погода" Севастополь, Симферополь, Ялта указаны как территория России. "Приведены в соответствие с Конституцией РФ", – передает РЕН ТВ. 

Сейчас любой пользователь "яблочной" продукции, войдя в приложение "карты" и выбрав в нем Крым или один из городов полуострова, увидит, что они принадлежат России.

Ранее Крым признали российским во Франции. О том, что полуостров останется территорией нашей страны говорили и в Германии.

Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 г. по итогам референдума.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Наши следоки из СК сейчас подбирают все документы 1954 году для суда, чтобы показать что указ Хрущёва незаконен.
Была нарушена конституция СССР и РФ при передаче полуострова в юрисдикцию Украине. Так что они всё это знают. И международный суд будет на стороне России.
Гость
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Неправда, он не чей
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