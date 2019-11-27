Одна из главных компаний в США указала, что территория полуострова принадлежит не Украине

Крым признали российским в Америке. Это произошло с подачи Apple.

Российские депутаты указали компании на прежнюю ошибку "в отображении крымских городов", как принадлежащих Украине. И Apple ее исправила, пишет ТАСС.

Теперь в приложении "Погода" Севастополь, Симферополь, Ялта указаны как территория России. "Приведены в соответствие с Конституцией РФ", – передает РЕН ТВ.

Сейчас любой пользователь "яблочной" продукции, войдя в приложение "карты" и выбрав в нем Крым или один из городов полуострова, увидит, что они принадлежат России.

Ранее Крым признали российским во Франции. О том, что полуостров останется территорией нашей страны говорили и в Германии.

Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 г. по итогам референдума.

