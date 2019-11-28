В России оперативно отреагировали на заявление соседей

В Незалежной Крымский мост называют стратегическим объектом.

Однако при всей мощи нового строения оно весьма уязвимо, заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Транспортный переход и его железнодорожная часть, которую откроют в конце года, не устоит перед бомбежкой с воздуха и запуском ракет.

"Оба моста являются достаточно уязвимой целью как для авиации, так и для ракетных комплексов, надо это оценивать таким образом", — пояснил Романенко в эфире UATV.

Впрочем, украинский офицер не в первый раз бросается подобными фразами. Две недели назад он посчитал Крымский мост более простой целью, чем самолет или корабль.

В России решили, что генерал-лейтенант вещал об уязвимости самого длинного в Европе моста, будучи "в пьяном угаре", отмечает "Царьград".

В ответ на гипотетические намерения Украины или так просто совпало, но накануне, 27 ноября, директор Росгвардиии Виктор Золотов вручил боевое знамя керченской бригаде особого назначения, которая охраняет Крымский мост, передает РИА "Новости". Он оценил работу моряков и проинспектировал акваторию Черного моря на "Галчонке".