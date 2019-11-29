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Американцы покушаются на Севастополь

Американцы покушаются на Севастополь
Фото: www.globallookpress.com
Крымчанам предлагалось "лучше понять США"

США планировали открыть в Крыму дипломатическое представительство. Об этом заявили в эфире интернет-канала UkrLife бывший глава МИДа Владимир Огрызко и бывший и.о. министра иностранных дел Владимир Хандогий.

По их словам, этот вопрос обсуждался в 2008 году, после того как Киеву дали понять, что Украина вряд ли войдет в НАТО в ближайшие годы.

Хондогий рассказал, что поехал тогда к Кондолине Райс, которая была тогда госсекретарем, и пытался добиться подписания хартии о стратегическом сотрудничестве, но безуспешно. Зато с послом США Уильямом Тейлором они практически договорились об открытии представительства в Севастополе.

Дипломат полагал, что этот шаг позволит крымчанам лучше понять американцев, а заодно станет сигналом, что присутствие Черноморского флота не помешает стремлению Украины в НАТО.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
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Только хохлодебилы могли себе представить американцев в городе-герое, городе Русской Славы Севастополе.
Мизантроп VI
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Смета по постройке военной базы США в Крыму облетела весь мир ещё несколько лет назад! :))))
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