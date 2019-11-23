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Суд по Керченскому конфликту провалился

Суд по Керченскому конфликту провалился
Фото: www.globallookpress.com
Россия и Украина не смогли уладить разногласия

Первое заседание международного трибунала ООН по морскому праву прошло в Гааге 21 ноября. О его итогах рассказали в российском МИД.

По словам дипломатов, попытки договориться по спорным вопросам предпринимались и ранее, однако к согласию Киев и Москва не пришли. Разногласия обсуждались на заседании.

"В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них", – сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Отметим, что заседание было техническим – согласовывались процессуальные документы. Российская сторона настаивает, чтобы процесс разделили на два этапа. Первый – юрисдикционный. Необходимо будет определить, есть ли у арбитража компетенция рассматривать дело о провокации в Керченском проливе. Напомним, украинская сторона ранее обвинила Россию в агрессии после задержания моряков и судов. Второй этап – субстантивный. Это уже разбирательство по существу.

Ранее после возврата кораблей украинцы устроили цирк. Появились сообщения о том, что на суднах не досчитались не только унитазов, но и даже ношеных трусов. Москва эти грязные обвинения отвергла, предоставив видео передачи и напомнив, что утлые корабли были отремонтированы и приведены в порядок внутри.

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как же достали уже эти бандеровцы-попрошайки! Работать не хохят, раньше запад кормил их, теперь не хочет. Работать не привыкли-пошли по судам, а вдруг что перепадет!
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