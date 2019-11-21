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Сами угробили: в России осадили не досчитавшихся сантехники и белья украинцев

Сами угробили: в России осадили не досчитавшихся унитазов и трусов украинцев
Фото: www.globallookpress.com
В Москве предъявили доказательства - передачу судов сняли на видео

Российская сторона вернула Украине военные корабли в нормальном состоянии, насколько это слово подходит для дырявых лодок Незалежной. Тому, что сантехника была на месте, есть неоспоримые доказательства, сообщили в ФСБ РФ.  

Если же украинские моряки умудрились довести до такого, как они говорят, состояния, то это их трудности, уточнили представители службы безопасности, передает ТАСС. Плафоны, розетки и унитазы на борту зафиксированы не только на видеозаписи, но и в актах приема-передачи кораблей.

"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", – сказано в заявлении. 

Напомним, три украинских корабля были задержаны во время провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 г. Их экипажи вернулись на родину лишь в сентябре 2019 г. А в понедельник, 18 ноября, два катера и буксир отдали Украине, которая обвинила Россию в варварстве: мол, с судов пропали унитазы и 19 пар трусов

Ксения АНДРЕЕВА

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