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Теперь официально: в Кремле назвали дату встречи "нормандской четверки"

Теперь официально: в Кремле назвали дату встречи "нормандской четверки"
Фото: pixabay.com
Завышать ожидания не стоит, чтобы не разочароваться, заявила российская сторона

Переговоры в "нормандском формате" пройдут в Париже 9 декабря. Сейчас в России ведется подготовка.

"Это очень серьезная встреча, я не буду высказывать какие-то ожидания. Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, но в то же время не стоит их и занижать", – заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков добавил, что на 18 ноября у главы государства запланирован важный телефонный разговор, касающийся грядущих переговоров. С кем именно будет беседовать Путин, пока неизвестно.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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