Клинтон поддержала импичмент Трампа

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает правильным решение Конгресса начать процедуру импичмента Трампа.
"Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай", – цитирует ее издание People.
По ее мнению, попытка Трампа надавить на Зеленского с целью вступить в заговор против бывшего вице-президента Джо Байдена является серьезным нарушением.
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