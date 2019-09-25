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Клинтон поддержала импичмент Трампа

Над политиком сгущаются тучи

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает правильным решение Конгресса начать процедуру импичмента Трампа.

"Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай", – цитирует ее издание People.

По ее мнению, попытка Трампа надавить на Зеленского с целью вступить в заговор против бывшего вице-президента Джо Байдена является серьезным нарушением.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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