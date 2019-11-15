Раскрыты детали апрельского разговора Трампа и Зеленского

Политики не затронули политику

Дональд Трамп не затрагивал политические вопросы в апрельском разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он лишь поздравил Зеленского с победой на выборах, обсудил с ним возможность своего приезда на инаугурацию и пригласил его посетить Белый дом.

Белый дом опубликовал меморандум телефонного разговора между лидерами двух стран. Как уточняет РИА "Новости", сама беседа прошла 21 апреля. Сообщается, что Трамп беседовал из своего самолета Air Force One.