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В Крыму объяснились за передачу кораблей Украине после провокации

Незалежная получит их обратно уже завтра

Киев призвали извлечь уроки из случившегося.

Возвращение украинской стороне задержанных после провокации в Керченском проливе кораблей – это знак, что Россия желает выстроить добрососедские отношения. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

"Российская Федерация всегда демонстрировала Украине готовность к диалогу, к полноценному сотрудничеству. Мы надеемся, что это станет уроком для украинской стороны и больше никто не отдаст преступных приказов",

цитирует его информагентство.

Сегодня три военных корабля ВМС Украины отбуксировали из Керчи. Завтра в нейтральных водах их передадут Незалежной.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Конечно: заходить в свои собственные воды- "преступный приказ"!
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