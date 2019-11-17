В Крыму объяснились за передачу кораблей Украине после провокации

Незалежная получит их обратно уже завтра

Киев призвали извлечь уроки из случившегося.

Возвращение украинской стороне задержанных после провокации в Керченском проливе кораблей – это знак, что Россия желает выстроить добрососедские отношения. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

"Российская Федерация всегда демонстрировала Украине готовность к диалогу, к полноценному сотрудничеству. Мы надеемся, что это станет уроком для украинской стороны и больше никто не отдаст преступных приказов",

– цитирует его информагентство.



Сегодня три военных корабля ВМС Украины отбуксировали из Керчи. Завтра в нейтральных водах их передадут Незалежной.

