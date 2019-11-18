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В Москве жестко ответили на польский совет по "возвращению" Крыма Украине

В Москве жестко ответили на польский совет по "возвращению" Крыма Украине
Фото: www.globallookpress.com
Для быстрого рывка к "экономическому чуду" Киеву потребуются многие годы

Совет экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о шагах, которые Киев должен предпринять для "возвращения" Крыма, в Москве сочли бессмысленным. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши – вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду на Украине – лишён смысла. С Крымом вопрос закрыт",

написал Пушков в своем Twitter. Для такого рывка, если он вообще возможен, Украине потребуются многие годы, а за это время Донбасс уже будет потерян, добавил он.

Ранее Витольд Ващиковский заявил, что для восстановления контроля над Донбассом и "возвращения" Крыма Украине необходимо значительно улучшить состояние экономики и придерживаться "европейского" курса, сообщает польское издание Kresy.pl. Евроинтеграция поможет Киеву добиться роста экономики страны, а за счет этого жители Донбасса и Крыма сами выступят за возвращение в состав Украины, передает URA.RU.

Карина СИРАЗОВА

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