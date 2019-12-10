В России жестко ответили мистификаторам из Незалежной

Завистливые украинцы продолжают сочинять небылицы о Крымском мосте. Накануне они назвали полуостров проклятием, а до этого аналогичные свойства приписали транспортному переходу через Керченский пролив.

На это обратил внимание один из пользователей Сети, отметив, что провокаторы из Незалежной подхватили очередную манию, которую теперь затрут до дыр (орфография и пунктуация авторов сохранены) .

"У украинцев новая тема – мистика у Крымского моста!, – написал он в Twitter, добавив. – Господи, дай этим скакунам хоть капельку разума".

При этом комментатор удивился, насколько быстро "нормальные люди мутировали", превратившись в украинских "фанатиков".

У украинцев новая тема - мистика у Крымского моста! Мол, полуостров не принимает россиян, а потому они часто попадают в аварии. Господи, дай этим скакунам хоть капельку разума, это же невозможно, чтобы когда-то нормальные люди так быстро мутировали в напрочь упоротых фанатиков. pic.twitter.com/xKldO2uBqM — Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) December 10, 2019

Поводом для такого ответа послужило подобие аналитического материала на портале "Крым. Реалии", который написан по рассказам некоего крымского блогера.

"Практически ни дня не обходится без новостей о ДТП, пострадавших и погибших в авариях. Я уже не говорю о недоделанной трассе "Таврида", которая стала местом человеческих трагедий, – заверил осведомитель, продолжив. – Отдых в Крыму для многих туристов заканчивается печально, словно все дороги соседней России, ведущие к Керченскому мосту, заговорены на аварии".

Жареные факты тут же подхватил украинский "Обозреватель", который не пропускает ни одного мифа про Крым и самый длинный в Европе мост. Пропагандистское издание объяснило непроверенную информацию мистикой.

В России на украинский вздор уже давно не реагируют, оставляя утки провокаторов без ответа.

Напомним, Крымский мост открылся в мае 2018 г. В декабре 2019 г. по нему пустят поезда.

