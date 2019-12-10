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В России проклятие Крымского моста связали с отсутствием разума у украинцев

В России проклятие Крымского моста связали с отсутствием разума у украинцев
Фото: most.life/multimedia
В России жестко ответили мистификаторам из Незалежной

Завистливые украинцы продолжают сочинять небылицы о Крымском мосте. Накануне они назвали полуостров проклятием, а до этого аналогичные свойства приписали транспортному переходу через Керченский пролив.

На это обратил внимание один из пользователей Сети, отметив, что провокаторы из Незалежной подхватили очередную манию, которую теперь затрут до дыр (орфография и пунктуация авторов сохранены) . 

"У украинцев новая тема – мистика у Крымского моста!, – написал он в Twitter, добавив. – Господи, дай этим скакунам хоть капельку разума".

При этом комментатор удивился, насколько быстро "нормальные люди мутировали", превратившись в украинских "фанатиков". 

Поводом для такого ответа послужило подобие аналитического материала на портале "Крым. Реалии", который написан по рассказам некоего крымского блогера. 

"Практически ни дня не обходится без новостей о ДТП, пострадавших и погибших в авариях. Я уже не говорю о недоделанной трассе "Таврида", которая стала местом человеческих трагедий, – заверил осведомитель, продолжив. – Отдых в Крыму для многих туристов заканчивается печально, словно все дороги соседней России, ведущие к Керченскому мосту, заговорены на аварии". 

Жареные факты тут же подхватил украинский "Обозреватель", который не пропускает ни одного мифа про Крым и самый длинный в Европе мост. Пропагандистское издание объяснило непроверенную информацию мистикой.

В России на украинский вздор уже давно не реагируют, оставляя утки провокаторов без ответа. 

Напомним, Крымский мост открылся в мае 2018 г. В декабре 2019 г. по нему пустят поезда. 

Ксения АНДРЕЕВА

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