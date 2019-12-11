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В аэропорту Симферополя девять рейсов задержаны и один отменен из-за сильного тумана.
Перелеты стали переносить с вечера 10 декабря. Пять из девяти задержанных самолетов ушли на запасные аэродромы в Сочи и Анапу, сообщает "Крыминформ".
Улучшения погодных условий ожидают сегодня после полудня. Тогда все рейсы будут возобновлены.
Ранее из-за забастовок отменили все рейсы между Россией и Финляндией. Также стало известно, что цены и на внутренние перелеты, и за рубеж вырастут уже с начала 2020 года.
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