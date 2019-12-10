В январские праздники – 2020 россиянам придется сидеть дома

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти. В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на первую четверть года уже подорожали на 3–18%.

В "Туту.ру" средний чек по России на январь–март увеличился на 6,5%, а за границу – на 5%. У momondo.ru средняя цена билета выросла на 13% на внутренние рейсы и на 3,3% за рубеж. А у OneTwoTrip поднялась на 18% и 10%, сообщили сервисы "Известиям".

Рост цен происходит из-за убытков российских авиакомпаний. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта одной из причин назвали недополучение отечественными авиакомпаниями обещанных 23 миллиарда рублей за скачок цен на топливо в 2018 году. У перевозчиков практически не осталось внутренних резервов для снижения издержек, и, по мнению главного эксперта института экономики транспорта ВШЭ Федора Борисова, из этой ситуации есть всего два выхода: поднимать цены на перелеты либо увеличивать объем госсубсидий.

Ранее стало известно, что цены на газ также поднимутся.