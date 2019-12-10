Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Новый год накрылся: авиабилеты резко подорожают

Новый год накрылся: авиабилеты резко подорожают
Фото: pixabay.com
В январские праздники – 2020 россиянам придется сидеть дома

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти. В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на первую четверть года уже подорожали на 3–18%.

В "Туту.ру" средний чек по России на январь–март увеличился на 6,5%, а за границу – на 5%. У momondo.ru средняя цена билета выросла на 13% на внутренние рейсы и на 3,3% за рубеж. А у OneTwoTrip поднялась на 18% и 10%, сообщили сервисы "Известиям".

Рост цен происходит из-за убытков российских авиакомпаний. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта одной из причин назвали недополучение отечественными авиакомпаниями обещанных 23 миллиарда рублей за скачок цен на топливо в 2018 году. У перевозчиков практически не осталось внутренних резервов для снижения издержек, и, по мнению главного эксперта института экономики транспорта ВШЭ Федора Борисова, из этой ситуации есть всего два выхода: поднимать цены на перелеты либо увеличивать объем госсубсидий.

Ранее стало известно, что цены на газ также поднимутся.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Нормандская четверка" договорилась по Донбассу

Названы сроки разведения сил в трех новых пунктах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей