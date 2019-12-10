В 2020 году водителей ждет неприятный сюрприз

Цены на транспорт ударят по карману россиян в 2020 году. Так, новые машины могут подорожать на 5%, полагает президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

По его словам, такая ситуация сложится на авторынке, продажи которого упадут на 8%, на фоне инфляции и роста утилизационного сбора. Рост цен, уточнил эксперт, коснется легковушек и малотоннажных грузовых автомобилей (LCV). При этом он напомнил, что Росстат и Центрбанк пообещали инфляцию на уровне 4%.

"Я, правда, ходя по магазинам, ощущаю немного большую инфляцию, но Росстату и Центробанку виднее. Поэтому процентов 5 по году [рост цен на новые авто], понятно, что это не будет единомоментно", – пояснил Мосеев (цитата по ТАСС).

Однако, если рынок просядет, что. по мнению эксперта, неизбежно, то производителям придется придержать цены и повышать их "мелкими шажками". Ведь резкое подорожание приведет к снижению продаж.