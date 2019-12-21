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Любителей крепких напитков огорчили в Минфине.
С нового года в России подорожают коньяк и водка. Об этом говорится в приказе ведомства, который опубликован на официальном сайте правовой информации.
Так, минимальная цена на водку поднимется на 7 процентов. Теперь за пол-литра покупателям придется заплатить от 230 рублей. Коньяк подорожает еще больше – минимальная цена взлетит на 11,6 процента и составит 433 рубля. За бренди россиянам предстоит выложить 315 рублей – МРЦ повысится на 2,6 процента.
Ранее "Утро" писало о продуктах, которые подорожают после Нового года – 2020.
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