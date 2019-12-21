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Неприятный сюрприз под Новый год: водка и коньяк станут для россиян роскошью

Неприятный сюрприз под Новый год: водка и коньяк станут для россиян роскошью
Фото: www.globallookpress.com
Цены на алкоголь взлетят с 1 января 2020 года

Любителей крепких напитков огорчили в Минфине.

С нового года в России подорожают коньяк и водка. Об этом говорится в приказе ведомства, который опубликован на официальном сайте правовой информации.

Так, минимальная цена на водку поднимется на 7 процентов. Теперь за пол-литра покупателям придется заплатить от 230 рублей. Коньяк подорожает еще больше – минимальная цена взлетит на 11,6 процента и составит 433 рубля. За бренди россиянам предстоит выложить 315 рублей – МРЦ повысится на 2,6 процента.

Ранее "Утро" писало о продуктах, которые подорожают после Нового года – 2020.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Наркотики подорожали! Какой кошмар!
Гость
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Ааааа
Гость
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Все свои 40+ лет помню, как государство пыталось нагнуть народ насчет алкоголя, но это как шахматы: хорошо, повысли акцизы - значит опять паленка появится. Мне просто забавно наблюдать за потугами чиновников, они, реально, не в том мире живут же!
Гость
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Это бешеный принтер под конец года заработал, надо же перед папой как-то оправдываться за нихренанеделание в течении года
Злой Кот
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после введения ЕАГИС ни водки ни коньяка в магазинах не стало сплошь бодяга пусть поднимают так чтооооооо фунфырики лучше брать
Гость
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ну будет опять самогон и кому сделали плохо
Гость
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Какая у вас беднота! Я пенсионер покупаю две марки французского коньяка Hennessy и Corvoisier. Бутылка 0.7 литра в рублях стоит всего 2800-3500 рублей, хорошая водка стоит 1500-2000 рублей за бутылку 0.7 литра и никто не плачет, не ноет по поводу дороговизны!!! Желаю вам дожить ( может быть ) до такого уровня жизни. но для этого нужно расстреливать коррупционеров, а не гладить их по головке и говорить строгим голосом "Ню-ню-ню!"
Гость
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Дурость нашего Минфина поражает своей глубиной. Еще немного и народ Российский поголовно пересядет на самиздат.
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