Население России предупредили о подорожании ряда продуктов

В 2020 г. россиянам надо быть готовыми к экономии семейного бюджета, поскольку нас ожидает подорожание целого ряда как необходимых продуктов, так и не рекомендуемых Минздравом страны. Издание "ЦарьГрад" составило список товаров, цена на которые в силу разных причин, вероятно, обязательно вырастет.

Прежде всего должны подняться цены на некоторые виды молочной продукции, шоколада и иных сладостей, где используется пальмовое масло, из-за повышения ставки НДС вдвое (с 10 до 20%), одобренного российскими депутатами летом этого года, говорится в статье.

Может подорожать сливочное масло, цена на которое выросла еще с начала 2019-го более, чем на 9% по причине дороговизны сырья и новой системы ветеринарной сертификации.

Прогнозируется рост стоимости продуктов, связанных с зерном (или мукой). Это точно коснется мяса птицы и яиц, т.к. для их производства необходимы зерновые корма.

Также будет продолжаться повышение цены на гречку, пшено, баранину, рыбу, хлеб.

Издание напоминает, что с первого дня наступающего года поднимается акциз на вина – с 18 до 31 руб за 1 литр, а на игристые алкогольные напитки с 36 до 40 руб. Поскольку подорожают виноматериалы и сам виноград, любителям Каберне и Пино Нуар нужно откладывать заначку, особенно тем, кто подходит к полкам эконом-класса.

Поклонников тяжелых напитков тоже порадовать нечем: с 2020-го поднимается минимальная цена на водку в розницу – до 230 руб за поллитра, а на коньяк – до 425 рублей.

Курильщиков тоже не оставили в стороне от общей тенденции: стоимость обычных сигарет взлетит на 10 процентов.

Помимо всего прочего россияне увидят новые нерадостные ценники на автомобили, билеты почти на всех видах транспорта, мобильную связь и интернет.

