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Подорожает все: россиян готовят к росту расходов в Новом году

Фото: ITAR-TASS
Фото: ITAR-TASS
В 2020 г. россиянам придется затянуть пояса

Неприятные новости о грядущем повышении расценок на мобильную связь – не единственное предупреждение о подорожании, с которым придется смириться жителям России в 2020 году.

Точно вырастут тарифы на коммунальные услуги. Подорожание ЖКХ коснется всей России, но в зависимости от региона его размер будет разниться. Так, москвичам придется раскошелиться дополнительно на 5%, жителям Санкт-Петербурга – на 3,8%. Повышение тарифов в Чечне составит 6,5%, передает "Царьград".

Рост цен на продукты начнется еще раньше – перед новогодними праздниками. Ожидается, что на 3,5% станут дороже яйца, сахар, курятина. Еще больше подорожают деликатесы и овощи-фрукты, но они слегка сдадут назад после всеобщих гуляний.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Накладнее станет обслуживать автомобиль. Производители бензина непременно повысят цены, но насколько – будет зависеть от тех мер, которые предпримет правительство для стабилизации топливного рынка. При этом подорожают и сами автомобили, поскольку в 2020 г. повысится утилизационный сбор.

Николай ВИКТОРОВ

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