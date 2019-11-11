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В России резко подорожает мобильная связь в 2020 году

Повышение цен ощущается уже сейчас

Цены на сотовую связь в следующем году резко вырастут. Операторы намерены повысить стоимость услуг для возмещения потерь доходов из-за отмены национального и внутрисетевого роуминга.

Так, по мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, повышение составит 10 – 12%, сообщают "Известия". Однако агентство Content Review предсказало более серьезный рост – 15 – 25%, передает "Комсомольская правда". Точный прогноз появится к концу ноября.

По данным опроса, россияне уже сейчас ощущают повышение цен на мобильную связь, сообщает НСН. По сравнению с началом 2019 года, расходы увеличились на 10% и более, заявили 74% респондентов.

Ранее сообщалось, что до Нового года молочная продукция также подорожает приблизительно на 15%, а гречка – на 25 – 50%.

Карина СИРАЗОВА

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