Жителям страны не по карману здоровое питание

Свежие овощи стали слишком дороги для россиян. К такому выводу пришли в исследовательской компании GfK. По ее данным, за последние 5 лет стоимость овощей в стране выросла на 22%, в результате многие граждане не могут себе позволить есть их каждый день.

"В зависимости от вида [овощей] продажи за год сократились на 1,4-12,3%", – приводит URA.RU данные доклада.

Заменой овощам стали крупы. Они дешевле, в среднем, вдвое, поэтому более доступны для россиян.

Ранее стало известно, что гречка в РФ подорожает на 20-50% в зависимости от региона.