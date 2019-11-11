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Свежие овощи стали слишком дороги для россиян. К такому выводу пришли в исследовательской компании GfK. По ее данным, за последние 5 лет стоимость овощей в стране выросла на 22%, в результате многие граждане не могут себе позволить есть их каждый день.
"В зависимости от вида [овощей] продажи за год сократились на 1,4-12,3%", – приводит URA.RU данные доклада.
Заменой овощам стали крупы. Они дешевле, в среднем, вдвое, поэтому более доступны для россиян.
Ранее стало известно, что гречка в РФ подорожает на 20-50% в зависимости от региона.
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