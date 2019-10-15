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Российские пенсионеры налетели на мусорку с испорченными продуктами

Российские пенсионеры дерутся за испорченные продукты из помоек
Фото: pixabay.com
Нищих стариков возле мусорки пожалели единицы, у большинства же пожилые люди не нашли сострадания

В Ярославле пенсионеры стали героями одного из самых обсуждаемых видео.

Стариков сняли около мусорного бака, куда персонал соседнего магазина выбросил продукты с истекшим сроком годности. Душераздирающие кадры попали в соцсеть. 

"Сначала не поняли, что за возня, даже драка была. Оказалось, вывезли контейнер с просроченными продуктами (...). В толпе – бабушки и дедушки, нужда заставила", – гласит подпись к видео в паблике "ВКонтакте" "Жесть Ярославля". 

Неудивительно, что драка с помойки вызвала оживленную дискуссию. Комментаторы происходящего разделились на два лагеря. Одни пожалели пенсионеров, другие – осудили, сославшись на то, что нищие старики полезли в мусорный бак не от голода, а из жадности. 

"Смотришь такие видео и сгораешь со стыда, что живешь в такой стране", "Это уже пару лет такое там. Все зависит от человека,не каждый позорится будет. С голоду никто у нас не помирает", "Голода нет у нас,просто сладкое слово халява любят все", "Да тяжело,но на помойку пойдут единицы",  "Правда? А что делать с пенсией в 11000? На что бы ее потратить? Что бы такого вкусненького купить?" – отреагировали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Ксения АНДРЕЕВА
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