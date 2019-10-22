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В некоторых российских регионах, действительно, подорожала гречка, о чем говорилось ранее. Однако причин для паники нет, заявила начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко. По ее словам, рост отмечается в диапазоне 5-29%.
При этом оптовики не нарушили антимонопольное законодательство, а цены в данном звене не подчиняются госрегулированию, отметила Мирочиненко. Она уточнила, что само ведомство не получило ни одной жалобы, передает Агентство городских новостей "Москва".
О подорожании гречки, как обычно, первыми заговорили СМИ. Сегодня, 22 октября, "Утро" писало, что ряд торговых сетей поднимает ценник на крупу, чего не наблюдалось с 2017 года.
Так, продавцы предупредили, что за килограмм гречки россиянам придется выкладывать на 20-50% больше денег. Причина кроется в сокращении посевных площадей и снижении объемов производства продукта в нынешнем сезоне.
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