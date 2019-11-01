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Что подорожает до Нового года: озвучен неутешительный прогноз

Что подорожает до Нового года: озвучен неутешительный прогноз
Фото: pixabay.com
Борьба с некачественным товаром может привести к росту цен

Стоимость молочных продуктов на полках магазинов существенно вырастет, считают эксперты. Уже до Нового года рост цен может составить не менее 12-15%, а в следующем году повышение стоимости продолжится.

Это связано с внедрением системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" для участников молочного рынка, которая должна обеспечить прослеживаемость любого продукта от коровы до прилавка и позиционируется как мера борьбы с контрафактом. 1 ноября стартует второй этап внедрения "Меркурия", первый начался в июле.

По официальным данным, именно на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата и каждый пятый молочный продукт на прилавках российских магазинов не соответствует заявленному производителем составу, сообщает "Газета.Ru".

Однако некоторые эксперты уверены: новый этап внедрения "Меркурия", спровоцировав рост цен, не окажет большого влияния на торговлю фальсификатом. Кроме того, электронная ветеринарная сертификация может негативно сказаться на бизнесе – прежде всего малом и среднем.

Карина СИРАЗОВА
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