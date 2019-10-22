Цены на популярный продукт увеличиваются вдвое

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию. По данным представителей "Ашана" и Ленты", соответствующие запросы о росте на 20–25% начали поступать с сентября.

Представитель розничной сети "Командор" оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50% – до 59 рублей за 1 кг. Это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции, рассказал он "Ведомостям".

Директор торговой компании "Ангстрем Трейдинг" пояснил, что цены увеличиваются из-за роста стоимости поставок сырья, который начался с конца июля. В результате, по его словам, к октябрю гречневая крупа подорожала в два раза, гречиха – в три раза. Гендиректор аналитической компании "Прозерно" назвал сложившийся уровень цен на гречиху "нездорово высоким".

В последний раз резкий скачок цен на гречку был зафиксирован три года назад, передает "Царьград". В 2017 году из-за расширения посевных площадей произошел обвал цен, что вызвало настоящий ажиотаж. В 2018 году площади, наоборот, уменьшили – в этом году ожидается минимальный урожай гречихи за 5 лет.

