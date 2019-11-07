Больным рекомендуют пить две чашки зеленого чая в день

Люди, у которых есть артрит, тяжело переносят изменения климата, остро реагируют на вредное питание и физическую активность. Однако эксперты утверждают, что простые продукты облегчают боль.

Так в рацион питания стоит добавить сладкий картофель, в котором много клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Проблему артрита решат манго и яблоки, в которых есть витамин Е и бета-каротин.

Снимут напряжение в суставах, пишут "Актуальные новости", грецкие орехи. Сладкий перец и лосось тоже избавят от непрекращающейся боли. Также стоит чаще есть шпинат, помидоры и свеклу.