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Вкусные продукты избавят от артрита

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
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Люди, у которых есть артрит, тяжело переносят изменения климата, остро реагируют на вредное питание и физическую активность. Однако эксперты утверждают, что простые продукты облегчают боль.

Так в рацион питания стоит добавить сладкий картофель, в котором много клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Проблему артрита решат манго и яблоки, в которых есть витамин Е и бета-каротин.

Снимут напряжение в суставах, пишут "Актуальные новости", грецкие орехи. Сладкий перец и лосось тоже избавят от непрекращающейся боли. Также стоит чаще есть шпинат, помидоры и свеклу. 

Полина ИВАНОВА

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