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Чемпион по витаминам: найден самый полезный овощ

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
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Брюссельская капуста – не самая популярная еда, однако медики настойчиво рекомендуют всем, кто следит за своим здоровьем, включить ее в рацион.

В маленьких зеленых кочанчиках мало калорий и масса ценных питательных веществ. Как и в любой другой капусте в брюссельской много клетчатки, что благотворно влияет на пищеварительную систему, сообщает "Медик Форум".

Брюссельская капуста – настоящий чемпион по количеству минералов и витаминов. В ней много железа, необходимого для выработки красных кровяных клеток и переноса кислорода по организму, а также марганца и фосфора – для костей и зубов.

Витамин А отвечает за здоровье кожи и глаз, а витамины группы В нужны для формирования здоровых эритроцитов, отмечает "Федерал Пресс". Кроме того, в брюссельской капусте много витамина К, который обеспечивает свертываемость крови, помогает заживлять раны и поддерживает здоровье костей.  

Валентина МАЙОРОВА

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