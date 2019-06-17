Бензин подорожал на три рубля

Попытки правительства договориться с нефтяниками провалились

Стоимость топлива резко подскочила в ряде регионов России в первые дни лета. Сильнее всего пострадали автомобилисты Сибири. Так, на заправках "Газпром нефти" цена на АИ-95 подскочила в июне с майских 43,9 руб. за 1 л до 44,55 руб., сообщает "Тайга.инфо".

В Туве топливо начало дорожать еще в мае и к концу месяца достигло уровня 44,32 руб. за литр АИ-95, что почти на 3 руб. больше, чем было в начале месяца.

Повышение стоимости бензина в мае зафиксировано также в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Омской, Томской, Кемеровской областях.

В связи с этим глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку провести проверку.

"Надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск – это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали", – цитирует ТАСС Медведева.

Козак сообщил, что уже в понедельник, 17 июня, встретится с главами нефтяных компаний, и прояснит этот вопрос.

В конце 2018 г. кабмин РФ заключил на три месяца соглашение с отечественными нефтепроизводителями о моратории на цены на бензин. В марте 2019 г. нефтяники пообещали, что не допустят дефицита топлива в стране, а рост его стоимости не будет выше уровня инфляции. Срок данного соглашения истекает 30 июня 2019 года.