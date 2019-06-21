"Единая Россия" создаст интерактивную карту с тарифами ЖКХ

Необоснованное повышение платы за коммунальные услуги будет сразу выявлено

"Единая Россия" взяла на контроль динамику роста тарифов ЖКХ. Следить за ситуацией поможет специальная карта, данные для которой будут поступать из регионов от активистов. Об этом рассказал координатор партпроекта ЕР "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

"Для мониторинга роста тарифов ЖКХ "Единая Россия" решила сделать специальную карту, на которой будет обозначено, где какие тарифы применяются, насколько их повысили. Это будет интерактивный формат. Везде, где будут наблюдаться увеличения выше положенного, будем выяснять, по какой причине", – подчеркнул Козлов.

Он напомнил, что повышение тарифов ЖКХ может быть выше уровня инфляции лишь в исключительных случаях, по запросу региональных властей и при ободрении данной меры правительством. И каждый такой случай местные власти должны объяснять населению и подробно информировать о льготах различным категориям граждан.

С 1 июля в стране запланировано очередное увеличение тарифов на коммунальные услуги на 2,4%. "Единая Россия" при помощи активистов партпроекта "Школа грамотного потребителя" и региональных общественных советов будет жестко отслеживать этот процесс в регионах.

"Мы не допустим обмана потребителей. Все должно быть в рамках законодательства. А те, кто захочет позволит себе больше, должны получать по рукам", – предупредил Козлов.

Информация обо всех нарушениях будет передаваться в Минстрой РФ и Федеральную антимонопольную службу, подчеркнули в ЕР.