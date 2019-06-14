В «Единой России» обратили внимание на нехватку доноров костного мозга

Информационная акция прошла в 10 городах страны

Стать донором костного мозга просто, но помощь эта бесценна. Об этом говорили в ходе акции Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), созданном при центральном координационном совете сторонников "Единой России", в пятницу, 14 июня. Именно в этот день отмечается Всемирный день донора.

Информационную акцию о донорстве костного мозга Центр провел вместе с благотворительным фондом "ДаДобро" и "Русфондом" в 10 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Владивостоке, Казани и Перми. Как отметил член центрального совета сторонников ЕР, региональный координатор ЦПГИ в Пермском крае Ирек Хазиев, только в России в пересадке костного мозга ежегодно нуждаются примерно 4 тыс.человек. Однако счастливчиков, которым проводят эту операцию, в разы меньше – всего около 300. Главная причина – малое число доноров:

"Потенциальных доноров в нашей стране катастрофически не хватает. На 142 млн человек всего 100 тыс. – это как песчинка в пустыне. Чтобы у каждого был шанс, имен в базе должно быть в десятки раз больше – хотя бы 4 млн. Мы понимаем важность этой проблематики, поэтому подняли ее в День донора", – пояснил Хазиев.

Очень важно расширять донорскую базу в России. Для этого необходимо доходчиво объяснять населению, для чего это нужно и что следует делать желающим сдать кровь. Ведь на самом деле все очень просто:

"Донорство костного мозга очень похоже на обычное донорство крови, к которому все привыкли. Но есть одно очень важное отличие: чтобы спасти жизнь другого человека, нужны не литры, а всего лишь клетки, которые из этой крови выделяют, – они как раз и создают нашу кровь, отвечают за ее обновление", – рассказал Хазиев.

Расширение национальной донорской базы не только увеличит шансы тысяч больных людей на исцеление. Это сделает саму процедуру пересадки костного мозга значительно дешевле. Ведь сейчас зачастую приходится обращаться за помощью за рубеж, отметила президент центра корпоративного волонтерства "ДаДобро" Оксана Богданова.

"Существует международный регистр. Вот только один запрос туда стоит 6 тыс. евро. При этом запрос не дает гарантии, что нужный донор будет найден. За так называемую "активацию" и доставку костного мозга еще 14 тыс. евро. В общем, набегает около 1,5 млн рублей. Если донор будет в российской базе, общая стоимость снизится в 3 раза и составит всего около 500 тыс. рублей", – подсчитала Богданова.

Сторонники "Единой России" планируют и дальше информировать граждан страны о донорстве костного мозга.

