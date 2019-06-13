Отличников "Диктанта Победы" "Единой России" ждет приятный сюрприз

Победители получат привилегии при поступлении в вузы

Дополнительные льготы при зачислении в высшее учебное заведение – награда за максимальное количество баллов в "Диктанте Победы". Такой подарок "Единая Россия" подготовила абитуриентам, участвовавшим в акции, сообщил координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн. Он пообещал, что результаты диктанта внесут в портфолио будущих студентов.

"Это, безусловно, не "билет в вуз", это дополнительный показатель грамотности и знаний человека. Разумеется, люди, которые набрали максимальный результат этой акции, конечно же, получат дополнительные льготы при поступлении в вузы",

– заверил партиец на пресс-конференции, где присутствовал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Он рассказал, что ведомство одобряет инициативу "Единой России", как повысить уровень исторической грамотности. Речь идет о тестировании.

"Формат, который предлагает партия "Единая Россия", универсален – он никого не обязывает. Дополнительные баллы при поступлении в вузы увеличат интерес со стороны молодых ребят, старшеклассников. Мы поддерживаем такой формат, готовы в следующем году участвовать в таком проекте",

– отметил Музаев.



В нашей стране и еще в 23 государствах мира 7 мая прошла акция "Единой России" "Диктант Победы". Ее посвятили страшным событиям войны и 74-летию Великой Победы. Задание содержало 20 вопросов, на которые необходимо было ответить за 45 минут.

Активисты проекта "Единой России" "Историческая память" следят за состоянием памятников павшим воинам, которых в стране насчитывается свыше 90 тысяч. Кроме того, партийцы проводят активную патриотическую работу. Они курируют в регионах ряд проектов. Самые известные из них – "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Свеча памяти".