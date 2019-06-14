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Татуировки оказались опасны для здоровья

Фото: pixabay.com
Единых стандартов для тату-салонов просто не существует

Британские ученые пришли к неутешительному выводу: один человек из пяти, сделавших себе татуировку или другие подобные процедуры, в течение следующих пяти лет сталкивается с проблемами со здоровьем.

Исследование, в котором приняло участие более 2 тыс. человек, показало, что побочные эффекты от татуировок, пирсинга и акупунктуры наблюдались у 18% опрошенных, сообщает The Daily Telegraph.

Чаще всего любители экзотических рисунков на теле страдали от жжения или отеков, однако медики предупреждают, что подобные процедуры могут закончиться сепсисом и последующей смертью.

Сейчас 20% взрослых британцев имеют татуировки, а число тату-салонов выросло на 173% по сравнению с 2014 годом. Эксперты сферы здравоохранения считают, что необходимо ввести обязательное лицензирование на оказание подобных услуг, чтобы снизить риски для желающих украсить себя таким способом.


Валентина МАЙОРОВА
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