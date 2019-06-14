Новое изобретение избавит от целого букета психических расстройств

Российские ученые предложили оригинальный подход к лечению депрессивных состояний.

Исследователи разработали специальную кепку, представляющую собой модель и методику неинвазивного интерфейса "мозг–компьютер". Такой специальный головной убор позволяет быстро погрузить человека в сбалансированное состояние и удерживать в этом состоянии нужное количество времени.

Изобретение поможет нейрореабилитации и социализации, а также позволит повысить качество жизни лиц с ограниченными возможностями, считают эксперты.

Медики предлагают использовать кепку-антидепрессант при постинсультных состояниях, у гиперактивных детей – при синдроме дефицита внимания, в лечении биполярных расстройств, а также депрессии и стрессе.

"Биологическая обратная связь помогает быстро и легко включить реакцию релаксации, при помощи которой происходит преодоление стресса, то есть оказывает то же действие, что упражнения, йога и релаксационная медитация, только гораздо быстрее", –

рассказал порталу НТИ один из разработчиков устройства Александр Зонов.

Он добавил, что с помощью нового устройства люди могут научиться находиться в состоянии расслабления и ментальной тишины. Поможет специальная кепка и тем, кто испытывает проблемы со сном, пребывает в тревожном или стрессовом состоянии или легко раздражается.

Устройство вовремя оповестит человека о том, что его эмоциональный фон неспокоен, и позволит отследить и натренировать состояние расслабления и спокойствия, что немаловажно для беспокойного современного образа жизни.

