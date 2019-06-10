"Единая Россия" поможет начинающему бизнесу

Партия готова поддержать промышленные стартапы, чтобы они преодолели законодательные барьеры

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась дискуссия, во время которой участники затронули тему того, что необходимо создать специальную экосистему, которая позволила бы молодым и талантливым людям расти в сфере бизнеса. Провел встречу координатор федерального партийного проекта "Локомотивы роста", заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

Тема дискуссии звучала так: "Технологический рывок и компетенции XXI века. Формирование экосистем для обеспечения технологического рывка".

Кравченко рассказал, что "Единая Россия", реализуя партийные проекты, направляет все ресурсы на то, чтобы достичь стратегические цели государства. Например, по словам политика, проект "Локомотивы роста" ориентирован на прорыв в будущем, на помощь в развитии отечественных технологий и экономики, а также он стремится укрепить позиции российской промышленности.

"Мы готовы поддержать стартапы, оказывая помощь в преодолении законодательных барьеров, с которыми сталкивается начинающийся бизнес",

– отметил Кравченко.

Мероприятие посвятили также вопросам создания среды высокопотенциальных идей, инновационных передовых производств, которые способны быстро создать промышленный образец из идеи и обеспечивать его масштабирование. Важной темой беседы стал и тот факт, что важно обеспечить мировую конкурентоспособность товарам из России, а также уровню реализации задач технологического обновления ракетно-космического предприятия.

Встречу не смогли пропустить представители "Роскосмоса", генеральный директор АО "НПО автоматики" Андрей Мисюра, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, генеральный директор АО "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов, заместитель председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков, генеральный директор АО "Российская венчурная компания" Александр Повалко, проректор по развитию ДВФУ и лидер рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрий Земцов, а также делегация из университетов Стэнфорда и Франкфурта и другие эксперты.