Битва конкурентов: отдых за границей дешевеет

Жители России имеют неплохой выбор, где погреться на солнышке

В разгар лета россияне предпочитают не тратить много времени на перелет и выбирают курорты поближе к дому. Не менее важным фактором является цена тура. В погоне за клиентами туроператоры готовы делать скидки даже в самый сезон отпусков.

Так, в Тунис в середине июля из Москвы можно слетать на 10 дней вдвоем за 57,5 тыс. рублей, хотя еще две недели назад минимальное предложение было тысяч на 8 дороже, отмечается на сайте АТОП.

Слегка умерили аппетиты турецкие отельеры: сейчас можно купить поездку в трехзвездочный отель за 40 тыс.руб., хотя еще недавно стоимость была на 3 тыс.руб. выше.

Еще дешевле можно отдохнуть на родных берегах Черного моря. Крым обойдется в 37 тыс. руб., Анапа и Сочи – по 39 тыс. руб. Правда, следует учитывать, что Тунис и Турция идут по системе "все включено", а российские недорогие предложения включают питание только на завтрак.

Любителям европейского сервиса придется раскошелиться. За поездку в Италию вдвоем на 10 дней в середине июля просят минимум 80 тыс. руб., в Хорватию – 85 тыс.руб. Греция и Болгария предлагают отдохнуть за 53 тыс. руб. – это 2-3 "звезды" на завтраках, уточняют операторы.