Без виз: экзотические курорты стали доступнее для россиян

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун подписали соглашение о введении безвизового режима между двумя государствами.
По сообщению РИА "Новости", документ был принят на полях Петербургского международного экономического форума. Кроме того, ранее в Северной столице было подписано соглашение об отмене виз между Россией и Ботсваной.
Антигуа и Барбуда – островное государство, расположенное между Карибским морем и Атлантическим океаном. Страна знаменита великолепными курортами, тропическими лесами и пляжами с коралловыми рифами.
В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Форум проводится в двадцать третий раз. В 2018 г. мероприятие посетили 17 тысяч гостей из 143 стран мира.
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