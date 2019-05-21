Турецкие отели обрадовали россиян скидками

Дешево отдохнуть по "горящим" путевкам не получится

Думать об отпуске в Турции надо заранее. Это дал понять глава федерации отельеров республики Осман Айык. Он сообщил, что в ходе акции раннего бронирования можно было забронировать билеты и номера в гостиницах со значительными скидками. Сейчас же турпродукт будет только дорожать.

"После того, как обеспечен определенный уровень продаж, скидки начинают сходить на нет, и оставшиеся туристы вынуждены тратить больше денег", – цитирует Айыка РИА "Новости".

Он рекомендовал тем, кто не хочет переплачивать и вообще рисковать остаться без поездки в Турцию, бронировать туры за полгода – за год до предполагаемого отпуска. Хотя, по его мнению, этим летом резкого скачка цен россияне могут не опасаться:

"В нынешнем сезоне цены по сравнению с прошлым годом могут незначительно увеличиться, но при этом они остаются совершенно разумными", – уверил глава отельеров.

В 2018 г. Турцию местом для отдыха выбрали почти 6 млн россиян. На втором месте по популярности турецкие курорты были у жителей Германии – 4,5 млн.

В 2019 г. российские туроператоры подняли стоимость туров в Турцию в среднем на 15%.