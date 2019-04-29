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Турция надоела: россияне могут выбрать другие страны для отдыха

Фото: www.globallookpress.com
Соотечественников поманили новые горизонты

Албания может стать настоящей туристической Меккой для россиян, потеснив многие популярные направления отдыха, считают туроператоры.

Эксперты интернет-сервиса Ostrovok.ru опросили свыше 500 турагентов из 60 городов России, чтобы понять, на какие маршруты в ближайшие 2 года может вырасти спрос. Почти половина – 46% респондентов – считают, что одной из самых востребованных стран для отдыха организованных российских туристов может стать Албания, сообщает РИА "Новости".

Второе место по популярности заняла Иордания: 40% уверены, что интерес к этому направлению может в ближайшие пару лет серьезно вырасти. В тройку лидеров вошел и Катар – 36% турагентов полагают, что турпоток туда вырастет. 

При этом треть опрошенных включили в рейтинг самых востребованных направлений тропический остров Занзибар (входит в состав Танзании), а еще 25% – Бахрейн. Пятая часть экспертов полагает, что у россиян вырастет интерес к Оману и материковой части Танзании.

Валентина МАЙОРОВА
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