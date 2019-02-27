Россиян лишают отдыха в Турции

Стоимость путевок на средиземноморские курорты резко выросла с начала года

В 2019 г. российские туроператоры подняли цены на турецкое направление в среднем на 15%. Об этом журналистам сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).



"Турция дорожает буквально каждый день, в том числе, по акциям раннего бронирования. На данный момент туры подорожали в пределах 15%",

– приводит "Интерфакс" слова директора ассоциации Майи Ломидзе.

Эксперт пояснила, что подорожание вызвано естественными причинами, а именно повышением спроса на турецкий турпродукт. Основные для местного туристического рынка страны, такие как Германия, Великобритания, Франция, Италия, активизировались и стали бронировать отели в больших масштабах.

Другой причиной повышения цен служит неблагоприятная экономическая ситуация в Турции и высокий уровень инфляции в стране, из-за которого уровень цен быстро растет. Наконец, третьей причиной стало то, что хозяева гостиниц отменили скидки для россиян, поскольку те и так активно покупают путевки.

"При растущем спросе объект размещения повышает стоимость. Кроме того, из-за рекордного турпотока из России в прошлом году отельеры поняли, что нет необходимости в специальных ценах для российского рынка. С 2019 г. эти цены пересмотрены", – отметила Ломидзе.

Исходя из текущей обстановки, она рекомендовала россиянам не тянуть с приобретением путевок, так как дальше будет только дороже. "Цены меняются каждый день. Я бы рекомендовала туристам, которые хотят отдохнуть в Турции, не тянуть с принятием решения", – сказала эксперт.

В прошлом году на отдыхе в Турции побывало почти 6 миллионов россиян, что на 27,3% больше, чем годом ранее. Наши сограждане заняли первое место по численности среди иностранных туристов в стране. В этом году эксперты не ожидают такого взрывного роста. По мнению главы АТОР, турпоток из России в Турцию в этом году либо останется на уровне 2018 г., либо вырастет максимум на 4-5%.