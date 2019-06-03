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Цены не помеха: россияне рвутся на отдых за границу

Фото: www.globallookpress.com
Наша страна теряет привлекательность для организованных туристов

Летние туры 2019 г.  подорожали на треть по сравнению с предыдущим годом.

К такому выводу пришли эксперты туристического сервиса Travelata. При этом подавляющее большинство россиян предпочитают отдыхать за границей. На отечественные курорты в этом году отправятся только 6% соотечественников.

Наиболее популярным направлением стала Турция – в эту страну поедут 52% путешественников. Россия по популярности у отдыхающих оказалась на пятом месте. В пятерку самых популярных туристических направлений также вошли Тунис, Греция и Кипр.

Годом ранее самым востребованным летним направлением также была Турция, однако Россия была второй, разделяя это почетное место с Кипром, напоминает РИА "Новости".

Дешевле всего стоят за границей можно отдохнуть в Аланье. Трехзвездочный отель на неделю обойдется для двух взрослых в 34 тыс. 688 рублей.

Самый бюджетный отдых в России будет стоить почти 6 тыс. руб. для одного человека. За такие деньги можно отдохнуть пять ночей в гостиничном комплексе в Симеизе.

Валентина МАЙОРОВА
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