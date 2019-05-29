Запрет на ввоз туристами еды из-за границы введут разумно

Хамон и пармезан останутся доступны россиянам

Россия не намерена вводит полный запрет на ввоз гражданами в страну импортной молочной и мясной продукции. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его мнению, ограничения нужны, но в разумных пределах.

"До абсурда доходить не надо. Поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, – не вводить", – цитирует ТАСС чиновника.

Ранее стало известно об правовой инициативе, согласно которой Россельхознадзор сможет организовывать на пунктах пропуска через госграницу уничтожение пищевых товаров, найденных в багаже граждан, весом более 5 килограммов.

"Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот, допустим, сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье", – привел пример Данкверт.

Впрочем, глава Россельхознадзора дал понять, что даже малые объемы зараженных продуктов животного происхождения могут представлять опасность. Поэтому мясные и молочные товары из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой могут временно запрещать полностью.