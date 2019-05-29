Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Запрет на ввоз туристами еды из-за границы введут разумно

Фото: pixabay.com
Хамон и пармезан останутся доступны россиянам

Россия не намерена вводит полный запрет на ввоз гражданами в страну импортной молочной и мясной продукции. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его мнению, ограничения нужны, но в разумных пределах.

"До абсурда доходить не надо. Поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, – не вводить", – цитирует ТАСС чиновника.

Ранее стало известно об правовой инициативе, согласно которой Россельхознадзор сможет организовывать на пунктах пропуска через госграницу уничтожение пищевых товаров, найденных в багаже граждан, весом более 5 килограммов.

Фото:Интерпресс/ТАСС

"Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот, допустим, сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье", – привел пример Данкверт.

Впрочем, глава Россельхознадзора дал понять, что даже малые объемы зараженных продуктов животного происхождения могут представлять опасность. Поэтому мясные и молочные товары из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой могут временно запрещать полностью.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Будет как в Крыму: в США заявили о скором ответе на "провокацию" с паспортами Донбассу

Американцы сделали угрожающее заявление

Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей