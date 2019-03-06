В Петербург из Бразилии привезли арахис с сюрпризом

В орехах обнаружены личинки насекомых

Опасный груз приплыл из латиноамериканской страны в Северную столицу. При обследовании специалистырегионального управления Россельхознадзора в 50 тоннах лущеного арахиса заметили сухофруктовую огневку. Орехи перевозились вперемешку с личинками и куколками насекомых, которые являются вредителями запасов зерна и продуктов его переработки.

"В соответствии с едиными карантинными фитосанитарными требованиями Евразийского экономического союза при выявлении живых вредителей, зерно, семена зернобобовых и масличных культур (в том числе арахис) подлежат обеззараживанию по режимам обработки против активных личинок карантинного объекта – капрового жука, возврату или уничтожению",

– пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.



Огневка сухофруктовая любит тепло и съестные припасы, повреждает и уничтожает сухофрукты, кондитерские изделия, орехи, злаки и различные семена, уточняет FlashNord.