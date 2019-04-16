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Россия отказывается принимать белорусские продукты без проверки

Фото: www.globallookpress.com
Решение о взаимном признании ветсертификатов дало Минску повод для злоупотреблений

Выданные в Белоруссии ветеринарные сертификаты на продукты питания не гарантируют ее качества и даже безопасности. На этом настаивают российские специалисты. Они намерены добиваться возможности вводить запрет на поставку товара из страны-партнера по Союзному государству, даже если на него будут представлены все разрешительные документы белорусской стороны.

Проблема возникла после того, как в 2018 г. Россельхознадзор запретил экспорт из Белоруссии некоторых видов молочной продукции. В качестве объяснения были представлены результаты экспертиз, которые выявили в более 230 случаев наличие "остатков запрещенных и вредных веществ" и неполноту ветконтроля, пишет "Коммерсант".

Однако Минску решение Москвы не понравилось, и он пожаловался в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которая ранее приняла норму о взаимном признании ветсертификатов. ЕЭК признала РФ нарушителем договора.

Фото: pixabay.com

Чтобы снять дальнейшие разногласия, Москва хочет добиться отмены этого договора в принципе, поскольку Минск воспринял его как "неверный сигнал о возможности безнаказанных злоупотреблений". Доказано, что порой белорусские производители получали сертификат от местных служб контроля даже в том случае, если не имели оборудования для выпуска экспортируемой продукции.

Вопрос будет рассмотрен на заседании Евразийского межправсовета 30 апреля.

С 12 апреля Москва ввела временный запрет на поставки груш и яблок из Белоруссии, поскольку под видом местных фруктов в РФ завозилась продукция третьих стран. 

Николай ВИКТОРОВ
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