Кремль велел Лукашенко сменить тон

Москва напомнила эмоциональному соседу о масштабах оказываемой помощи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выбрал неправильную тональность для обсуждения взаимоотношений между Москвой и Минском. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, заявление Лукашенко о том, что "обнаглевшая" Россия "выкручивает руки" Белоруссии, не соответствует "союзным отношениям".

"Существует огромный объем помощи, которую Россия напрямую или косвенно оказывает Белоруссии, нашим белорусским братьям", – цитирует Пескова РИА ФАН.

Ранее Лукашенко возмутился, что Москва отвечает Минску "злом на добро" и вводит санкции против белорусских предприятий и товаров.

"Никакие санкции Россия не вводит", – подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, в Москве "с пониманием относятся к эмоциональным репликам" главы соседнего государства, передает РБК, но нельзя "ассоциировать с санкциями или выкручиванием рук" попытки урегулировать спорные вопросы.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки из Белоруссии яблок и груш, поскольку они выращены в странах, импорт из которых в РФ заморожен.